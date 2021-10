AEX flink lager geopend, alleen klein plusje voor Aegon

Stagflatie, de nieuwe 'black swan'. Had toevallig gisteren even gekeken wat mn energiekosten gaan worden, die gaat bijna keer 2! (ik heb het niet vast staan). Dit heeft direct impact op uitgave patroon van veel huishoudens (onder modaal) wat uiteindelijk de groei economie afremt. Dit is slechts één voorbeeld, maar zijn meer producten (kleding, boodschappen, kapper ect..). Geen goed ontwikkeling. Mn vermoeden is dat inflatie nog harder gaat stijgen en niet van tijdelijke aard is. De vraag is hoe we dit gaan stoppen, hoger rente om de economie af te remmen en dus weer meer aanbod krijgen dan vraag? Wat voor impact zal dit hebben op langere termijn (bubbel aandelen/huizen/enorme schulden van landen/bedrijven/werkgelegenheid ect..).