Mogelijk bod op onderdeel Evergrande

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er wordt mogelijk vlot een bod uitgebracht op een deel van de activiteiten van de noodlijdende Chinese projectontwikkelaar Evergrande Group. Daarom is de handel in het aandeel op de beurs van Hongkong momenteel opgeschort. De Chinese beurs is sowieso vandaag gesloten. Ook de handel in aandelen van dochteronderneming Evergrande Property Services werd stilgelegd. Beleggers lijken rekening te houden met een overname, of een zogeheten bailout, van de dochterneming van Evergrande door Hobson, waarbij de regie in handen is van de Chinese autoriteiten. Eerder werd al bekend dat Evergrande van plan is om voor bijna 10 miljard yuan, omgerekend circa 1,3 miljard euro, het minderheidsbelang in Shengjing Bank aan een staatsbedrijf te willen verkopen. Evergrande is één van de grootste vastgoedontwikkelaars in China en vooral actief met appartementen voor het hogere segment. De schuldenlast wordt geschat op 300 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

