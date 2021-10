Olieprijs stijgt door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen, in het spoor van de hogere aandelenmarkten. Bij een settlement van 75,88 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,1 procent duurder. Op weekbasis werd een vat WTI 2,6 procent meer waard. Brent-olie noteerde vrijdag net onder 80 dollar en werd weekbasis zo'n 3,5 procent duurder. Beleggers wachten op de bijeenkomst van OPEC+, die maandag plaatsvindt. Volgens persbureau Reuters overweegt OPEC+ om de productie verder op te voeren dan de afgesproken 400.000 vaten per dag. Marktvolgers rekenen er vooralsnog op dat OPEC+ de huidige productie-afspraken zal handhaven. "Als OPEC+ zich aan het plan houdt, dan zullen we niet veel neerwaarts risico zien", volgens analist Louise Dickson van Rystad, maar de berichtgeving suggereert "dat de gesprekken zich ook richten op andere scenario's", aldus de analist. Economen van Rabobank blijven positief over de oliemarkten in de komende maanden, zeker nu China staatsenergiebedrijven heeft opgedragen hun voorraden te verhogen met de winter in aantocht. Dit zou kunnen leiden tot paniekaankopen in de fysieke oliemarkten, hetgeen de olieprijzen ondersteunt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.