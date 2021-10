Hedgefonds Lucerne juicht aandeleninkoop Intertrust toe Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Lucerne Capital Management is enthousiast over het aandeleninkoopprogramma dat Intertrust eerder deze week aankondigde. Dit meldde het hedgefonds donderdagavond. Woensdag meldde ook de activistische aandeelhouder Harbor Spring Capital positief te staan tegenover de inkoop van eigen aandelen. “Een langverwachte stap in de goede richting”, aldus Harbor Spring, die vervolgens wel het management een veeg uit de pan gaf vanwege de achterblijvende prestaties op de beurs. Lucerne beargumenteerde in een rapport dat Intertrust momenteel het goedkoopste aandeel is binnen de bredere zakelijke dienstverlening. Het hedgefonds moedigde het trustkantoor dan ook aan om door te blijven gaan met de inkoop van eigen aandelen als het huidige inkoopprogramma is afgerond. Begin deze week maakte Intertrust bekend voor 100 miljoen euro eigen aandelen in te kopen, omdat de huidige marktwaarde de onderliggende waarde van het bedrijf niet goed zou weerspiegelen. Analist Michael Roeg van Degroof Petercam bestempelde de stap als verrassend “niet lang nadat het management de pay out-ratio voor het dividend verlaagde, om sneller te kunnen aflossen. Toch denken we dat dit een goede zet is, omdat het vertrouwen uitstraalt, en het de waardecreatie ten goede komt". De analist meent dat Intertrust de inkoop eenvoudig kan financieren met diens vrije kasstroom. Die berekent hij op 140 tot 160 miljoen euro per jaar. Volgens de laatste melding bij de Autoriteit Financiële Markten op 28 mei dit jaar bezat Lucerne een belang van 4,83 procent in Intertrust. Een strategie-update van Intertrust staat geagendeerd voor 23 november. Bron: ABM Financial News

