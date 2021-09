Akkoord tijdelijke begroting voorkomt shutdown VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaans Congres is donderdag akkoord gegaan met een tijdelijke begroting, waarmee een zogeheten government shutdown in elk geval tot 3 december van tafel is. Zonder de tijdelijke begroting zou een deel van de overheid vanaf middernacht niet meer gefinancierd worden. De wet gaat nu voor ondertekening naar president Biden. Het tijdelijk verhogen van het schuldenplafond is geen onderdeel van de begroting. Volgens schattingen zit de VS midden oktober zonder geld als het schuldenplafond niet wordt verhoogd. Minister van financiën Janet Yellen heeft recent meermaals gewaarschuwd voor de catastrofale gevolgen als dat gebeurt. Voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell hamerde er donderdag in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden op dat het essentieel is dat het schuldenplafond wordt verhoogd. Bron: ABM Financial News

