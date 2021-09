Futures wijzen op licht lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een iets lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het rood. De beurzen hebben een aantal onrustige dagen achter de rug. Beleggers worstelen met gemengde economische data uit de Verenigde Staten en China en de verdere verspreiding van de deltavariant. Een lichte meevaller was deze week dat cijfers lieten zien dat de inflatie iets is gedaald. Tegelijk bleken de detailhandelsverkopen onverwacht gestegen. Daarentegen stegen de wekelijkse steunaanvragen juist weer. "Wat deze week ons vertelt, is dat een terugkeer naar normaal de komende tijd met horten en stoten gepaard zal gaan", aldus hoofdeconoom Ludovic Subran bij Allianz, die rekent op meer volatiliteit.



Verder is het vandaag quadruple witching, ofwel de gelijktijdige expiratie van individuele aandelenopties, aandelenindexopties, aandelenindexfutures en afzonderlijke aandelenfutures. Ook dit kan voor wat volatiliteit zorgen. Op macro-economisch vlak hebben beleggers oog voor het consumentenvertrouwen, berekend door de Michigan University. Olie noteerde vrijdag in het rood. Een oktober-future West Texas Intermediate daalde 0,5 procent tot 72,17 dollar, terwijl een november-future Brent 0,5 procent goedkoper werd op 75,31 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1782. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1766 op de borden. Bedrijfsnieuws Invesco is in gesprek over een fusie met de vermogensbeheerdivisie van State Street Corp. Dit schreef The Wall Street Journal op basis van bronnen. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,2 procent tot 4.473,76 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 34.751,32 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 15.181,92 punten. Bron: ABM Financial News

