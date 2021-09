Olieprijs eindigt vlak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs sloot dinsdag weinig veranderd, op het hoogste niveau in ongeveer zes weken, terwijl de zorgen over de tropische storm Nicholas in de Golf van Mexico afnamen. Nicholas kwam dinsdag aan land bij de kust van Texas als een orkaan van de eerste categorie en maakte een veel kleinere impact dan verwacht. Er werden geen raffinaderijen of productielocaties gesloten door de storm, zei Manish Raj van Velandera Energy Partners. De prijsstijgingen die waren veroorzaakt door de aanstormende orkaan werden daardoor weer tenietgedaan. De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1 dollarcent hoger op 70,46 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was de hoogste stand sinds 3 augustus. Eerder dinsdag steeg de prijs nog tot 71,22 dollar. Ook Brent-olie was stabiel op 73,60 dollar voor het novembercontract. De tropische storm Nicholas volgt op orkaan Ida die 29 augustus aan land kwam in hetzelfde gebied en veel meer schade aanrichtte aan de olie-industrie in Texas. Nog zo'n 40 procent van de olieproductie ligt stil, meldde een overheidsbureau, en ook 48 procent van de aardgasproductie. Het internationale energie-agentschap IEA heeft intussen zijn verwachtingen voor de olieproductie in 2021 met 150.000 vaten per dag verlaagd, deels vanwege de stormschade in Texas. Ook de verwachte vraag ging met 100.000 vaten per dag omlaag vanwege de economische impact van de deltavariant van het coronavirus. In tegenstelling tot OPEC verhoogde de EIA zijn verwachting voor de vraag in 2022 niet. Bron: ABM Financial News

