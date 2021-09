Juridische procedure gestart tegen dochterbedrijf RoodMicrotec Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Een Duits fonds is een juridische procedure tegen Een Duitse dochteronderneming van RoodMicrotec gestart met betrekking tot een perpetual. Dit meldde moederbedrijf RoodMicrotec donderdag nabeurs. Prime Capital Debt SCS, SICAV-FIS – Robus Recovery Sub-Fund, ofwel Robus, is de houder van een tweetal eeuwigdurende obligaties, die RoodMicrotec GmbH in respectievelijk 2010 en 2012 heeft uitgegeven. De kwestie betreft de perpetual die het bedrijf uitgaf in 2012 ter waarde van 500.000 euro. Robus beweert recht te hebben op een vergoeding van 11,7 procent in verband met 2017, 2018 en de eerste helft van 2021. Daarnaast vordert Robus de terugbetaling van het nominale bedrag van de perpetual, vanwege het niet naleven van de voorwaarden van deze eeuwig durende obligatie. Robus heeft RoodMicrotec geïnformeerd dat het bedrag dat in de procedure wordt gevorderd 644.000 euro bedraagt. RoodMicrotec GmbH bestrijdt alle aantijgingen en vorderingen, en ontkent dat er enige vergoeding verschuldigd is op de eeuwigdurende obligaties of dat er gronden zijn voor buitengewone beëindiging van de eeuwigdurende obligaties. Het concern zal de rechtbank verzoeken om de vordering van Robus af te wijzen. Bron: ABM Financial News

