Flinke privacyboete voor WhatsApp

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Ierse privacytoezichthouder DPC heeft WhatsApp een boete van 225 miljoen euro opgelegd. Dit bleek donderdag. Het onderzoek van de DPC begon in december 2018 moest uitwijzen of WhatsApp zich hield aan de regels onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vooral over het gebruik van persoonlijke gegevens waren er zorgen bij de toezichthouder. Op basis van een beslissing van het Europees Comité voor gegevensbescherming, heeft DPC besloten om de boete op te leggen. WhatsApp is eigendom van Facebook. Bron: ABM Financial News

