Beursblik: baggerindustrie heeft hogere prijzen nodig

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg is terughoudend over de vooruitzichten voor baggeraars Boskalis en CFE voor de korte termijn. Dat blijkt donderdag uit een rapport van de zakenbank. De baggerindustrie is aantrekkelijk, omdat nieuwe spelers er moeilijk voet aan de grond krijgen, terwijl er structurele groeitrends zijn. Na vijf jaar met matige vraag en veel concurrentie, kwamen er in de afgelopen maanden weer grote contracten op de markt. Ook de herstellende olieprijs is gunstig voor nieuwe contracten voor Boskalis, dat ook actief is in de offshore olie- en aardgaswinning. Maar nieuwe projecten in de baggerindustrie hebben vaak een lange aanlooptijd en betere prijsniveaus zijn nodig om de marges doorslaggevend te verbeteren, menen de analisten van Berenberg. Datzelfde geldt voor DEME, het grootste dochterbedrijf van CFE, net als Boskalis één van de vier dominante spelers in de wereldwijde baggerindustrie. CFE is ook leidend in het snelgroeiende segment van offshore windparken. Voorlopig is de winstgevendheid hier ook onzeker, door toenemende concurrentie en prijsdruk. Berenberg ziet voor Boskalis weinig neerwaarts risico dankzij het grote orderboek, maar wacht op meer duidelijkheid voor de middellange termijn. Voor de tweede helft van het jaar wordt een omzetgroei van 15 procent voorzien, dankzij een groot baggerproject in de Filippijnen. De marge over dit jaar zou dan stijgen van 16 naar 16,7 procent. Voor CFE voorziet Berenberg een omzetgroei van 11 procent in 2021, waardoor de jaaromzet net onder het niveau van 2019 blijft. De EBITDA-marge zou uitkomen op 12,5 procent. Berenberg heeft een Houden advies voor beide aandelen, met een koersdoel van 30,00 euro voor Boskalis en 100,00 euro voor CFE. Daarmee liggen de koersdoelen respectievelijk 2 en 10 euro hoger dan voorheen. Bron: ABM Financial News

