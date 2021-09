Beursblik: Berenberg haalt Besi van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het advies voor BE Semiconductor Industries verlaagd van Kopen naar Houden, maar met een onveranderd koersdoel van 76,00 euro. Analist Trion Reid besloot hiertoe, nadat Besi afgelopen halfjaar menig record liet sneuvelen. En ook voor het lopende tweede halfjaar verwacht Reid "meer van hetzelfde". Aanvankelijk mikte Besi voor de lange termijn op een omzet van 800 miljoen euro, maar inmiddels rekent het bedrijf op meer dan een miljard euro. Als Besi erin slaagt om dit nieuwe omzetdoel al in de huidige cyclus te realiseren, "dan zal onze adviesverlaging naar Houden waarschijnlijk voorbarig blijken", schreef Reid. De analist denkt dat Besi in 2023 een omzet boekt van 871 miljoen euro, wat overigens bijna 50 procent meer is dan de vorige omzetpiek. Het aandeel Besi sloot woensdag op 79,86 euro. Bron: ABM Financial News

