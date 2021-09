ING trekt koersdoel IMCD fors op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor IMCD flink verhoogd van 128,50 naar 173,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. Analisten van ING wezen op de erg sterke halfjaarcijfers van IMCD, die aanleiding zijn om de taxaties voor de EBITDA flink te verhogen met ongeveer 10 procent voor 2021, 2022 en 2023. "Het momentum voor het bedrijf blijft erg sterk", voegden zij toe. Maar, volgens de bank is een autonome groei van de brutowinst met 16 procent niet houdbaar. "We moeten niet verrast zijn als de terugkeren naar een normale 5 tot 6 procent", schreven de analisten. Sinds mei is de koers met 30 procent gestegen en is de waardering stevig, vindt ING. Daarom rest er slechts een "bescheiden" potentieel en is een Houden advies terecht. Het aandeel IMCD steeg woensdag fractioneel tot 166,90 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.