Powell waarschuwt voor voortijdige aanscherping Fed-beleid

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Een voortijdige aanscherping van het monetair beleid van de Federal Reserve kan 'bijzonder schadelijk' zijn voor de economie. Dit zei voorzitter Jerome Powell van de Fed vrijdag in een toespraak tijdens de bijeenkomst voor centrale banken in Jackson Hole die dit jaar opnieuw virtueel is vanwege de coronapandemie.

Volgens Powell is er nog aanzienlijke 'slack' oftwel onderbenutting in de economie en zorgt de coronapandemie nog altijd voor onzekerheid. In de Verenigde Staten, maar ook elders ter wereld laaide het virus recent weer op vanwege de deltavariant. Volgens Powell vormt de pandemie een bedreiging voor het herstel.

Een "slecht getimede beleidsmaatregel" vertraagt volgens de Fed-voorzitter onnodig de werving van personeel en andere economische activiteit en duwt de inflatie mogelijk zelfs lager dan gewenst.

De inflatie in de Verenigde Staten is momenteel hoog. Een belangrijke graadmeter voor de Fed, de PCE-kerninflatie, stabiliseerde in juli op 3,6 procent.

Powell erkende in zijn toespraak dat de inflatie flink is opgelopen, maar herhaalde dat dit waarschijnlijk tijdelijk is. De inflatieverwachtingen liggen dan ook stabiel rond 2 procent, volgens de centraal bankier.

De hoge inflatie zou de Amerikaanse centrale bank kunnen dwingen om het accommoderende beleid af te bouwen. Uit de notulen van de laatste Fed-vergadering bleek onlangs dat de centrale bank overweegt om later dit jaar te gaan taperen. Daarmee zouden de obligatie-opkopen van 120 miljard dollar per maand worden teruggeschroefd.

Powell bevestigde vrijdag dat de Fed er in juli van uitging dat taperen dit jaar nog zou beginnen. In zijn toespraak gaf hij echter geen sterk signaal over wanneer dat proces zal starten, waardoor de kans klein is dat dit gebeurt bij de aanstaande Fed-vergadering op 21 en 22 september.

De Fed-voorzitter benadrukte in zijn toespraak wel dat wat de Fed doet met zijn opkoopprogramma los staat van wanneer het de rente voor het eerst zal verhogen.

De dovish opmerkingen van Powell zorgden voor een kleine impuls voor de euro, die ten opzichte van de dollar steeg naar bijna 1,18.