Kabinet overweegt volledig verbod op trustkantoren

Beeld: Rijksoverheid

(ABM FN-Dow Jones) Het kabinet overweegt een volledig verbod op trustkantoren, nadat uit onderzoek bleek dat bijna de helft van de trustbestuurders illegaal opereert, buiten de toezichthouder om. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer die het Financieele Dagblad maandag onder de aandacht bracht. Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra twijfelt inmiddels aan de toegevoegde waarde van de sector, en vraagt zich af op die überhaupt wel integer te krijgen is, staat in de Kamerbrief van vorige maand. Hij wil de economische voor- en nadelen van een algeheel verbod onderzoeken, volgens de brief, die nog weinig publiciteit kreeg. Uit het onderzoek bleek dat veel trustkantoren sinds het toezicht strenger werd niet zijn verdwenen, maar onder de radar opereren, zodat dat toezichthouder DNB er zicht op heeft. Het gaat om 3.800 bestuurders of ongeveer 15 procent van de sector. De plannen zouden onder andere gevolgen kunnen hebben voor het beursgenoteerde trustkantoor Intertrust. Nederland is een belastingparadijs waar jaarlijks veel geld doorheen stroomt via allerlei juridische constructies. Alleen in de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Bermuda was dit meer in de afgelopen jaren, volgens het FD. Hoekstra was al van plan zulke doorstroomvennootschappen te verbieden. De harde aanpak sluit ook aan bij de strijd tegen drugscriminaliteit na de moord op de advocaat Derk Wiersum. Bron: ABM Financial News

