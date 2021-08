Beursblik: Berenberg ziet dividendrendement NN stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg denkt dat NN Group de komende twee jaar voor 450 miljoen euro per jaar extra aandelen zal inkopen, om de opbrengst van de verkoop van de vermogensbeheertak uit te keren aan aandeelhouders. De analisten komen tot dit bedrag van in totaal 900 miljoen euro, door de 800 miljoen euro aan overnames die dit jaar werd aangekondigd af te trekken van de verkoopopbrengst van de vermogensbeheertak van 1,7 miljard. Daarbij neemt Berenberg in aanmerking dat het kapitaalsurplus van NN Group al aan de bovenkant van de beoogde bandbreedte zit van 0,5 miljard tot 1,5 miljard euro, zodat de opbrengst van NN IP geheel kan worden uitgekeerd. Deze 450 miljoen per jaar zouden dan bovenop de reguliere aandeleninkoop van 250 miljoen euro per jaar komen. Het totaal van 700 miljoen euro komt neer op een contant rendement van 5 procent voor beide jaren. Met een verwacht jaarlijks dividend van 5,5 procent in 2021, oplopend tot 5,9 procent in 2023, zou het totale rendement voor aandeelhiouders uitkomen op 10,5 procent of meer. Dit vindt Berenberg zeer aantrekkelijk. Het aandeel NN Group stond donderdag 1,7 procent lager op 43,49 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

