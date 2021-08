JPMorgan verlaagt koersdoel Galapagos fors Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft woensdag het koersdoel voor Galapagos verlaagd van 68,00 naar 60,00 euro met een onveranderd Neutraal advies. De koersdoelverlaging volgt na de kwartaalupdate van Galapagos. De analisten van JPMorgan wezen onder meer op de teleurstellende onderzoeksresultaten recent met GLPG 3970. Dat haalt 5 euro van het koersdoel af, aldus de zakenbank. De bank wees verder op de sterke kaspositie van Galapagos van omgerekend 76,00 euro per aandeel. Dat blijft aantrekkelijk, oordeelden de analisten, en biedt ook kansen voor overnames, maar "we zien slechts heel weinig aanjagers vanuit de pijplijn in de komende 12 maanden". Daarbij zou een overname ook verkeerd kunnen uitpakken en de kaspositie enorm verzwakken, waarschuwt JPMorgan. Het aandeel Galapagos steeg woensdag 1,3 procent naar 50,98 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

