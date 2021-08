Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 30 juli zijn gestegen met 3,6 miljoen vaten tot 439,2 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 5,3 miljoen vaten tot 228,9 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 0,8 miljoen vaten tot 138,7 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 91,1 naar 91,3 procent. De olieprijs staat deze week onder druk, vanwege de zorg dat de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus de vooruitzichten voor de vraag, met name in China, de op één na grootste economie ter wereld, drukt. "De risico's voor de vraag in China blijven het belangrijkste onderwerp", zei marktanalist Barbara Lambrecht van Commerzbank, waarbij ze opmerkte dat sommige analisten al begonnen zijn met het herzien van de prognoses voor het bbp in het derde kwartaal. "Er is vooral veel nervositeit op de oliemarkt omdat de vraag naar olie aanzienlijk lijdt onder mobiliteitsbeperkingen die zijn opgelegd in een poging om het coronavirus te bestrijden", zei Lambrecht. "Laten we niet vergeten dat de wereldwijde vraag naar olie vorig jaar op jaarbasis met 8,7 procent daalde, terwijl de vraag naar kolen met 4 procent afnam en de vraag naar gas met slechts 2 procent daalde." Het American Petroleum Institute meldde daarentegen dinsdag laat dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week met 879.000 zijn gedaald, terwijl de benzinevoorraden met 5,8 miljoen vaten afnamen en de destillaatvoorraden met 717.000 daalden. Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 3,4 procent, ofwel 2,41 dollar, lager op 68,15 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

