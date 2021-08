KPN sluit groen krediet af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft een kredietfaciliteit afgesloten ter waarde van 1,0 miljard euro, waarvan de rente is gekoppeld aan de duurzaamheidsprestaties van het Nederlandse telecombedrijf. Dit meldde KPN woensdag nabeurs. Eerder dit jaar zei KPN zijn duurzaamheidsambities op te schroeven naar 'net zero' uitstoot binnen de hele keten van het bedrijf per 2040. Met de financieringsovereenkomst wil het concern deze ambitie kracht bijzetten. De rente van de faciliteit is gekoppeld aan de prestaties van KPN op drie strategische duurzaamheidsdoelstellingen: de versnelde digitalisering door de uitrol van glasvezel, het verminderen van het energieverbruik van KPN en het omlaag brengen van de CO2 uitstoot in de hele keten. "Dit is een belangrijke financieringsovereenkomst voor KPN die financiële flexibiliteit brengt en zorgt dat we onze solide liquiditeitspositie vasthouden", zei CFO Chris Figee in een toelichting. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

