Omzetgroei Alibaba leidt niet tot hogere winst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal de omzet hard zien stijgen, maar de winst toch zien dalen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van Chinese internetgigant, dat een notering heeft in de VS. Inmiddels bedient Alibaba 1,18 miljard consumenten. Daarvan zijn er 912 miljoen afkomstig uit China. De omzet kwam op 206 miljard Chinese yuan uit, omgerekend bijna 32 miljard dollar. Dat is een groei van 34 procent op jaarbasis. Exclusief het overgenomen Sun Arts zou de omzet van Alibaba met 22 procent zijn gestegen. De behaalde omzet lag onder de marktverwachting. De aangepaste EBITDA daalde afgelopen kwartaal met 5 procent naar minder dan 49 miljard yuan. Onder de streep restte een winst van 45 miljard yuan. Een jaar eerder verdiende Alibaba nog ruim 47,5 miljard yuan. Bij de jaarcijfers zei Alibaba dit boekjaar te verwachten meer dan 930 miljard yuan aan omzet te kunnen realiseren. Alibaba kondigde dinsdag aan het lopende aandeleninkoopprogramma te verhogen van 10 naar 15 miljard dollar, "omdat we vertrouwen hebben in onze langetermijn groeivooruitzichten". Het aandeel Alibaba, dat in New York genoteerd is, lijkt iets lager te gaan openen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

