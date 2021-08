Sterk tweede kwartaal voor OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzetgroei van het eerste kwartaal versneld, terwijl ook de winst fors hoger uitviel, en stelt daarom beleggers een dividend in het verschiet. Dat maakte de producent van kunstmest, melamine en methanol met een notering in Amsterdam maandag bekend. Omdat er wereldwijd weinig voorraden kunstmest waren, bleef de zomerdip dit jaar beperkt, merkte het bedrijf op, vergeleken met de afgelopen vijf jaar. De aangepaste nettowinst bedroeg 121 miljoen dollar, tegen een verlies van 20 miljoen dollar een jaar eerder. In het eerste kwartaal van dit jaar werd er ook al 94 miljoen dollar verdiend. De omzet steeg dan ook met 67 procent tot 1,5 miljard dollar. Voor het eerste halfjaar kwam de omzet daarmee op 2,6 miljard dollar, een toename van 53 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) verbeterde met 144 procent tot 535 miljoen dollar in het tweede kwartaal. Het halfjaarresultaat kwam daarmee op 987 miljoen dollar. De nettoschuld daalde in het afgelopen kwartaal met meer dan tien procent, van 3,4 miljard naar 3,0 miljard dollar. De vrije kasstroom van OCI was in het tweede kwartaal 398 miljoen dollar, een ruimschootse verdubbeling op jaarbasis. Outlook "De vooruitzichten voor OCI en onze eindmarkten voor stikstof en methanol blijven dit jaar en daarna robuust, dankzij sterke onderliggende vraag naar stikstofkunstmest en een aanhoudend herstel in onze industriële markten voor ammonia, melamine en DEF", zei topman Ahmed El-Hoshy. Op de kortere termijn ziet het orderboek er voor het derde kwartaal goed uit, met stijgende verkoopprijzen, zei de CEO. Op basis van deze ontwikkelingen verwacht OCI aandeelhouders te kunnen belonen door kapitaal te laten terugvloeien in 2022. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

