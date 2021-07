Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Aperam verhoogd van 47,00 naar 54,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit blijkt uit een rapport van analist Alan Spence. Kijkend naar de lange termijn, meent Spence dat het Leadership Journey programma van Aperam grote winst heeft opgeleverd voor het bedrijf. In combinatie met een marktherstel leidde dit in het tweede kwartaal tot recordresultaten. De aangepaste EBITDA steeg tot 262 miljoen euro, bijna een kwart meer dan de consensus had voorzien. En ook het derde kwartaal belooft goed te worden, voorziet Spence, die rekent op een verhoging van de consensus. De analist benadrukte de prestaties in Brazilië, waar de marges dubbel zo hoog zijn als in Europa. Het aandeel Aperam sloot vrijdag op 52,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

