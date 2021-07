AEX scherpt record verder aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week verder gestegen. Bij een slot van 754,31 punten op vrijdag steeg de AEX op weekbasis 0,7 procent. Een week geleden noteerde de index nog op een record van rond de 750 punten. Dat werd donderdag aangescherpt naar ruim 758 punten.

"Positieve, sterke bedrijfscijfers blijven de beurzen ondersteunen, al blijft een verdere verspreiding van de deltavariant van het coronavirus voor onzekerheid zorgen met betrekking tot het economisch herstel", vatten analisten van SEB het algemene sentiment samen.

Dat het economisch herstel begint te haperen, werd duidelijk uit Amerikaanse groeicijfers over het tweede kwartaal die deze week verschenen. De groei van 6,5 procent was ruim onder de 8,4 procent die was voorspeld. De economie in de eurozone deed het beter qua marktverwachting met een daadwerkelijke groei van 2 procent tegenover een verwachting van 1,5 procent.

China legt sectoren aan banden

Een belangrijk thema voor de beurzen deze week waren de berichten uit China, waar toezichthouders bepaalde sectoren aan banden willen leggen. Bedrijven als Tencent, Alibaba en grootste Chinese vastgoedbedrijf, Evergrande stonden fors onder druk, net als aandelen van Chinese onderwijsbedrijven.

Simon Wiersma van ING waarschuwde voor een sneeuwbaleffect, "dat andere bedrijven worden meegetrokken in de problemen. Het is de vraag of (en zo ja, hoe) de Chinese overheid gaat ingrijpen", aldus de investment manager.

Beijing zelf probeerde de boel deze week wel te sussen maar beleggers blijven argwanend. In de VS zou toezichthouder SEC voorlopig zelfs gestopt zijn met het beoordelen van Amerikaanse beursgangen van Chinese bedrijven vanwege het risico dat investeerders lopen door de reguleringsdrang van de Chinese overheid.

Fed zet deur naar taperen op een kier

Er was ook veel aandacht voor het rentebesluit van de Federal Reserve. Conform de verwachting werden geen wijzigingen aangebracht in het monetaire beleid maar valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe zag wel een kleine aanpassing in de tekst bij het rentebesluit.

"De Fed wijzigde de formulering over de voortgang van het economische herstel van “totdat er substantiële verdere vooruitgang is geboekt in de richting van de maximale werkgelegenheids- en prijsstabiliteit doelstellingen” naar “totdat de economie vooruitgang heeft geboekt in de richting van deze doelstellingen”, zei Sammani.

Dit is volgens de marktkenner een "subtiel verschil", maar genoeg om markten ervan te overtuigen dat een mogelijke aankondiging van rond het tijdspad om te gaan taperen eraan zit te komen.

"Deze aankondiging vindt waarschijnlijk in september of december plaats", zei de analist.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1870 en daarmee op weekbasis een klein procent hoger. Olie werd deze week 2 procent duurder en noteerde vrijdag rond 73,60 dollar.

Stijgers en dalers

In de AEX ging ArcelorMittal deze week aan kop, met een winst van meer dan 8 procent. De markt was te spreken over de cijfers van de staalreus.

Onder de hoofdaandelen gingen de duimen ook omhoog voor de cijfers van Royal Dutch Shell, dat op weekbasis 6 procent steeg. Analisten bleken vooral positief verrast over het dividend en de indrukwekkende kasstroom.

Just Eat Takeaway won deze week ruim 5 procent. Aandeelhouder Cat Rock Capital Management dringt aan op een combinatie met een andere wereldwijd actieve sectorgenoot en op desinvesteringen van activiteiten die niet tot de kern worden gerekend. Inmiddels deelt ook aandeelhouder Lucerne de kritiek van Cat Rock op de Amsterdamse maaltijdbezorger.

Beleggers konden ook reageren op de cijferrapportages van KPN en Randstad. De uitzender daalde meer dan 7 procent en was daarmee hekkensluiter in de AEX. Jefferies wees op zwakke resultaten van Randstad in de VS.

De resultaten van KPN waren volgens analisten conform verwachting, waarbij ING positief was over de aankondiging van een aandeleninkoop van 200 miljoen euro. Het aandeel won deze week zo'n 2 procent.

Besi steeg ruim anderhalf procent na cijfers, nadat de Duivense onderneming in het tweede kwartaal beter dan verwacht presteerde en het aandeleninkoopprogramma verhoogde.

Philips verloor bijna 5 procent na cijfers. Analisten vonden de boodschap van Philips evenwel geruststellend en waren te spreken over de orderinstroom.

Prosus stond fors onder druk en daalde op weekbasis meer dan 6 procent. Chinese toezichthouders zijn van plan om Chinese techbedrijven, waaronder Tencent, hard aan te pakken.

Unibail-Rodamco-Westfield verloor deze week bijna 3 procent na cijfers. Het vastgoedfonds werd in het tweede kwartaal nog altijd hard geraakt door de coronalockdowns. Het terugdringen van de schuld blijft de topprioriteit.

RELX steeg juist 3 procent na iets beter dan verwachte resultaten.

ASMI daalde bijna 2 procent op weekbasis ondanks meevallende cijfers, die weinig verrassingen bevatten omdat het bedrijf eerder al had aangekondigd dat de cijfers boven de outlook zouden uitkomen.

In de AMX won koploper Aperam ruim 7 procent na volgens marktkenners indrukwekkende cijfers, maar leverde hekkensluiter Vopak juist zo'n 7 procent in. Vopak heeft in het tweede kwartaal van dit jaar last gehad van teruglopende marktomstandigheden, maar realiseerde wel een EBITDA die conform verwachting was, luidde het oordeel van analisten.

Fugro boog verlies om in winst in het afgelopen half jaar, ondanks een licht lagere omzet en steeg bijna 2 procent op weekbasis in de AMX. Arcadis won 3 procent. Het advies- en ingenieursbureau kwam volgens analisten met solide resultaten over het tweede kwartaal.

Intertrust moest na zijn cijferrapportage bijna 3 procent prijsgeven op weekbasis. De resultaten werden gedrukt door eenmalige kosten gerelateerd aan een boete in de Kaaimaneilanden.

Air France-KLM daalde licht op weekbasis na het vrijgeven van de cijfers. De luchtvaarder zet het herstel in, volgens analisten. WDP won licht procent na beter dan verwachte resultaten.

AMG leverde bijna 6 procent in na het vrijgeven van de cijfers deze week. Die waren geruststellend maar vormden geen koersaanjager.

Inpost verloor deze week zo'n 6 procent vanwege berichten dat een grootaandeelhouder een pluk aandelen tegen een korting zou willen verkopen.

In de AScX won Brunel na meevallende cijfers ruim 3 procent. Wereldhave verloor deze week meer dan 6 procent na een winstwaarschuwing.

Ordina sloot de rij met een verlies van liefst 14 procent na teleurstellende cijfers. CM.com ging aan kop in de AScX, met een plus van meer dan 18 procent, eveneens na cijfers.