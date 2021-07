Beursblik: subtiele verandering in taal Fed bij rentebesluit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel de verandering in de taal van de persverklaring van de Federal Reserve maar minimaal was, daalde EURUSD met meer dan 0,3 procent na de publicatie van het rentebesluit. Dit zei valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe woensdag in reactie op het rentebesluit van de Fed. "De Fed wijzigde de formulering over de voortgang van het economische herstel van “totdat er substantiële verdere vooruitgang is geboekt in de richting van de maximale werkgelegenheids- en prijsstabiliteit doelstellingen” naar “totdat de economie vooruitgang heeft geboekt in de richting van deze doelstellingen”, zei Sammani. "Een subtiel verschil, maar genoeg om markten ervan te overtuigen dat een eerdere aankondiging van de QE tapering tijdlijn eraan zit te komen. Deze aankondiging vindt waarschijnlijk in september of december plaats", zei de analist. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

