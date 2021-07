Beursblik: ASMI presenteert heel sterke orderinstroom Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in het tweede kwartaal zelfs nog iets beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING woensdag. De gepresenteerde kwartaalresultaten waren volgens de analist nog iets positiever dan uit de voorlopige cijfers al was gebleken. Belangrijker is dat de outlook voor de tweede jaarhelft opwaarts potentieel biedt, aldus Hesselink. Vooral de outlook voor de orderinstroom in het derde kwartaal vindt de analist erg sterk. ASMI rekent op 510 tot 530 miljoen euro aan nieuwe orders. Dit is 15 procent meer dan waarop ING rekende, en de bank denkt met zijn ramingen al de consensus aan te voeren. "Dit geeft een hoop rust voor het vierde kwartaal en 2022." Als de orderinstroom weet aan te houden, dan vindt Hesselink dat de consensus voor de omzet in 2022 met zo’n 10 procent omhoog kan. Voor 2021 ziet de analist de consensus voor de omzet met 5 procent omhoog gaan en voor de EBIT met 5 tot 10 procent. ING heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 350,00 euro. Het aandeel daalde woensdag 2,6 procent naar 288,50 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

