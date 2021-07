Beursblik: Fed beweegt voorzichtig richting taperen

(ABM FN-Dow Jones) Het belangrijkste macro-evenement voor de financiële markten deze week is het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond. Veranderingen in het monetaire beleid worden niet verwacht, maar marktkenners hopen wel op meer duidelijkheid over het moment waarop de Amerikaanse centrale bank de geldkraan begint dicht te draaien.

Woensdag zal de federal funds rate waarschijnlijk blijven staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief wordt naar verwachting gehandhaafd op 0,25 procent.

Nu nog koopt de Fed maandelijks in totaal voor 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen op om de financiële markten stabiel te houden en de economie in de Verenigde Staten te ondersteunen.

De belangrijkste vraag is wanneer de centrale bank daarmee gaat stoppen. Of die duidelijkheid er woensdag ook gaat komen, is zeer de vraag. Zeker nu het mondiale economische herstel onder druk staat omdat de deltavariant van het coronavirus oprukt, ook in de Verenigde Staten. Dat neemt bij de Fed wat druk weg om de weg richting taperen in te gaan.

"We verwachten dat voorzitter Jerome Powell niet zover zal gaan dat hij aankondigt dat taperen eraan zit te komen", aldus econoom Matthew Luzzetti van Deutsche Bank.



Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe wees erop dat Powell vrij helder is gebleken in zijn opvattingen over de oplopende inflatie, waar andere Fed-beleidsmakers soms andere opvattingen laten horen. Powell rekent er nog steeds op dat de oplopende inflatie een tijdelijk fenomeen is.

Luc Aben van Van Lanschot Kempen rekent er ook op dat Powell woensdag in zijn toelichting zal benadrukken "dat de economie nog een lange weg tot het volledige herstel te gaan heeft en dat de huidige inflatie-opstoot [3,0 procent in 2021] tijdelijk is en om vervolgens tot 2,1 procent terug te vallen in 2022."

Volgens de econoom van Van Lanschot Kempen heerst er onder beleggers blijkbaar weinig structurele inflatieangst. "Weinig redenen dus voor de Fed-bestuurders om deze week al met een concreet ‘taper-plan’ op de proppen te komen. Hoewel ze er wél over zullen praten natuurlijk. Om dat dan vanaf begin volgend jaar uit te rollen wellicht. Tenminste, als het economische herstel op het juiste pad blijft", aldus Aben.

Economen van Commerzbank voorzien een stijging van de dollar wanneer de Fed woensdagavond verrast en toch het signaal afgeeft dat het obligatie-opkoopprogramma niet veel langer zal worden voortgezet.

De euro/dollar noteerde maandagmiddag licht hoger op 1,1795.