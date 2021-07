Diagnostica helpt Roche nipt aan groeicijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Roche heeft over het eerste halfjaar lichte groeicijfers gepubliceerd, dankzij onder meer coronatests. Dit bleek uit de halfjaarresultaten van de Zwitsere farmagroep donderdagochtend. De omzet van de groep steeg met 8 procent bij constante wisselkoersen en met 5 procent in Zwitserse frank tot 30,7 miljard frank. De omzet uit de divisie Farmaceutische Producten daalde met 3 procent in het afgelopen halfjaar, maar in het tweede kwartaal was er wel een omzetgroei van 4 procent. Nieuw gelanceerde geneesmiddelen compenseren de aanhoudende impact van biosimilars. De omzet van de divisie Diagnostiek steeg met 51 procent dankzij de grote vraag naar coronatests en routinetests. Het nettoresultaat volgens de boekhoudkundige IFRS-maatstaf, steeg met 2 procent bij constante wisselkoersen, maar daalde 3 procent in Zwitserse frank tot 8,2 miljard Zwitserse frank. De kernwinst per aandeel steeg met 1 procent tot 10,56 frank. “We hebben goede resultaten behaald in het eerste halfjaar, vooral dankzij de vraag naar onze nieuwe geneesmiddelen en COVID-19 tests. De farmaceutische divisie is in het tweede kwartaal opnieuw gaan groeien. De divisie basisdiagnostica vertoont een sterk momentum”, aldus CEO Severin Schwan in reactie op het halfjaarrapport. Outlook Voor het hele jaar verwacht Roche dat de omzet zal stijgen met lage tot middelhoge enkelvoudige cijfers, bij constante wisselkoersen. De kernwinst per aandeel zou gelijke tred moeten houden met de omzet, bij constante wisselkoersen. De farmareus denkt haar dividend in Zwitserse frank verder te kunnen verhogen. Concrete cijfers werden echter niet meegegeven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

