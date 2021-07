Omzetdaling voor Sligro

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft in de eerste helft van 2021 minder omgezet als gevolg van de coronacrisis. Dat meldde het groothandels- en foodservicebedrijf donderdag voorbeurs.

"De gevolgen van de lockdown hielden tot medio mei onze afzetmarkten in de greep", aldus CEO Koen Slippens. "Met de effectuering van de versoepelingen, zagen we het herstel met name in juni krachtig optreden." Volgens Slippens kon de EBITDA aanzienlijk verbeteren in het afgelopen kwartaal, dankzij onder meer besparingsmaatregelen.

De omzet daalde in de eerste zes maanden met 16,5 procent tot 788 miljoen euro, van 943 miljoen een jaar eerder. De daling is grofweg conform de verwachting van analisten. Het EBITDA resultaat verbeterde van 27 tot 35 miljoen euro en ook het EBIT-verlies nam af van 79 tot 5 miljoen euro. Analisten hielden rekening met een EBIT-verlies van 26 miljoen euro.

Onder de streep restte een nettoverlies van 4 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog een verlies geboekt van 72 miljoen euro, of 16 miljoen euro exclusief bijzondere waardeverminderingen.

Dat Sligro nog verlies leed, noemde analist Christophe Beghin van zakenbank Kempen in een vooruitblik geen verrassing. Tot midden mei voelde Sligro de coronamaatregelen flink, maar sindsdien zijn de versoepelingen versneld doorgezet, aldus de analist. En als dit doorzet, verwacht Beghin dat Sligro nog best een goed jaar draait, gezien de omstandigheden.

"De vraag is vooral hoe goed deed Sligro het in juni, en kunnen ze die trend doorzetten of zelfs versnellen", aldus Beghin.

De vrije kasstroom was positief, waardoor de schuld opnieuw afnam. "We bleven daardoor wederom binnen onze oorspronkelijke convenanten, ook al was in tijdelijke verruiming voorzien", aldus de topman.

De vrije kasstroom trok op jaarbasis aan van 28 naar 40 miljoen euro dankzij werkkapitaalbeheersing en terughoudendheid met investeringen. De schulden liepen terug van 402 tot 355 miljoen euro. Als gevolg van de keuze om NOW-steun te gebruiken, kan Sligro geen dividend uitkeren over het huidige boekjaar.

Outlook

"Ondanks de recente toename van het aantal besmettingen en het terugdraaien van enkele versoepelingen, voorzien wij vooralsnog geen grootschalige herinvoering van beperkingen. Wij richten ons dan ook op een verder herstel van de verschillende klantsegmenten in de loop van de tweede jaarhelft", aldus Sligro.

"Bij toenemende volumes zullen de structurele kostenverlagende maatregelen die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd ook zichtbaar worden in de resultaten."

Sligro voorziet de komende tijd wel een toename van de inflatie, aangezien de schaarste in grondstoffen en personeel een prijsopdrijvend effect zal hebben. "In de huidige markt kunnen we dat in de keten wel grotendeels doorgeven al zal dat met enige vertraging zijn."

Concrete uitspraken over de resultaten in het tweede halfjaar werden niet gedaan.