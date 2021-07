Marel boekt lagere nettowinst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft het afgelopen kwartaal een lagere nettowinst geboekt ondanks een hogere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkingsmachines. De fabrikant sprak in zijn toelichting op de cijfers van een sterk orderboek, terwijl de orders voor pluimvee op een sterk niveau lagen, vlees in lijn was met de verwachtingen, en de orders voor vis op een recordniveau uitkwamen. Marel boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 23,3 miljoen euro, tegenover 30,7 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg echter van 305,7 miljoen euro in het tweede kwartaal vorig jaar naar 327,5 miljoen in het afgelopen kwartaal. De analistenconsensus rekende op een omzet van 343,5 miljoen euro. Marel haalde het afgelopen kwartaal voor 371,3 miljoen euro aan nieuwe orders binnen, tegen 280,1 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee kwam het orderboek uit op 499,1 miljoen euro. De operationele kasstroom voor rente en belastingen bedroeg 77,9 miljoen euro, tegenover 63,1 miljoen euro vorig jaar. Outlook Marel sprak woensdagavond van aanhoudend uitdagende marktomstandigheden vanwege geopolitieke onzekerheden en de voortdurende coronacrisis, maar houdt vast aan zijn streven van een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 12 procent in de periode tussen 2017 en 2026. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

