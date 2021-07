Valuta: euro nipt onder 1,18 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag licht onder de 1,18 dollar in een valutamarkt die vanwege de deltavariant van het coronavirus en de opgeheven coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk bezorgd is. "We zien dat terug in de lange rente van de Verenigde Staten", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Partijen lijken hun posities veilig te willen stellen door Amerikaanse staatsschulden op te kopen. Daarnaast is de koers van het Britse pond zeer stevig gedaald in een markt die overigens voor een deel vakantie heeft", aldus de handelaar. De daling van het Britse pond heeft vrijwel alles te maken met de opheffing van de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk op maandag, waarmee de vrees voor oplopende besmettingen alleen maar is toegenomen. Voor de markt is, naast de pandemie, de monetaire bijeenkomst van de Europese Centrale Bank van donderdag van belang. "Er worden geen beleids- of inzichtswijzigingen verwacht. Hooguit dat de bank zijn coronawaakzaamheid nogmaals benadrukt", aldus Van der Meer. In de Verenigde Staten gaat de aandacht dinsdag uit naar één macro-economische cijfer en dat betreft de woningbouw en de bouwvergunningen over juni. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,1792 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8627 Britse pond waar vorige week nog 0,8555 op het bord stond. Het Britse pond handelde dinsdag eveneens onveranderd op 1,3674 dollar, waar vorige week vrijdag nog 1,3837 werd betaald. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

