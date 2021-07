AEX wacht vermoedelijk licht hogere opening

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Op Wall Street sloten de hoofdindices maandagavond diep in het rood, terwijl de de verliezen vanochtend op de Aziatische aandelenmarkten binnen de perken blijven.

Maandag koerste de AEX met 2,1 procent nog scherp lager naar 721,09 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets opperde dat het negatieve sentiment maandag mogelijk verklaard kan worden door de zorgen over de snel toenemende deltavariantbesmettingen van het coronavirus wereldwijd, waardoor landen weer nieuwe reisbeperkingen opleggen. In het Verenigd Koninkrijk was het maandag juist 'Freedom Day', omdat alle beperkingen werden opgeheven, maar ook hier stijgt het aantal nieuwe covidgevallen snel.

Een tegenvaller is daarnaast de overwegend lauwe ontvangst van de kwartaalrapportages, die over het algemeen wel de verwachtingen weten te overtreffen. In de voorafgaande cijferperiodes kregen de aandelenmarkten juist flinke impulsen doordat duidelijk werd dat veel bedrijven niet geraakt werden door de pandemie, of zelfs profiteerden, waardoor onder meer inflatie- en rentezorgen tijdelijk naar de achtergrond verdwenen.

Op Wall Street stonden maandag vooral aandelen onder druk die extra gevoelig zijn voor een opleving van de pandemie. Aandelen gerelateerd aan de reissector, waaronder luchtvaartmaatschappijen, maar ook oliereuzen en financials, daalden flink.

Hoofdgraadmeter S&P 500 gaf bij de slotzoemer 1,6 procent prijs, terwijl techbeurs Nasdaq de schade beperkte tot een verlies van ruim 1 procent. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index incasseerde daarnaast met een verlies van ruim 2 procent de grootste daling sinds oktober vorig jaar.

“Deze marktreactie is overtrokken”, meende marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Het is waarschijnlijk dat we het aantal gevallen zullen zien stijgen, maar onwaarschijnlijk dat die zal leiden tot een nieuwe grote lockdowns. Slimme beleggers zien dit verkoopmoment dan ook als een kans om op koopjesjacht te gaan."

Ook eind vorige week stonden de hoofdindices op Wall Street onder druk, nadat eerder in de week nog recordstanden werden aangescherpt. In het lopende jaar staat hoofdgraadmeter S&P 500 nog steeds op een ruim bovengemiddeld rendement van 13,4 procent.

Maandagavond was het tijd voor verfspecialist PPG Industries, sectorgenoot van AkzoNobel dat morgen cijfers rapporteert, en IBM om kwartaalcijfers prijs te geven. ‘Big Blue’ boekte een omzet- en winststijging op jaarbasis van respectievelijk 3 procent en 7 procent en overtrof daarmee de verwachtingen. In de reguliere handel sloot het aandeel IBM maandag 0,7 procent lager, maar in de elektronische handel nabeurs won het aandeel 3,5 procent.

PPG kampte het afgelopen kwartaal daarentegen met tekorten en leveringsproblemen. ’s Werelds grootste verfproducent kon daardoor niet aan de verwachtingen voldoen en het aandeel daalde in de elektronische handel met 6,4 procent. Dit kwam bovenop een verlies van 2,6 procent in de reguliere handelssessie.

Vandaag zijn onder meer Netflix, Phillip Morris, Halliburton, Manpower Group en United Airlines aan de beurt om op Wall Street cijfers te overleggen.

In Azië zijn beleggers vanochtend licht geschrokken door het koersgeweld op de Europese- en Amerikaanse beurzen maandag en de hoofdindices noteren eensgezind in het rood. De verliezen lopen echter niet uit de hand. Alleen de Hang Seng index in Hongkong koerste meer dan 1 procent lager.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend stabiel, na een fikse duikeling op maandag. West Texas Intermediate werd maar liefst 7,5 procent goedkoper verhandeld op 66,42 dollar per vat.

De forse daling van de olieprijs volgde op een bijeenkomst van OPEC+ afgelopen weekend, waarin een nieuw productieakkoord werd gesloten. Afgesproken is dat vanaf augustus maandelijks de productie met 400.000 vaten olie per dag zal worden verhoogd tot april 2022. Aangescherpte reisbeperkingen spelen het zwarte goud daarnaast ook niet in de kaart.

De toegenomen onrust op de financiële markten geeft daarnaast de Amerikaanse dollar een duwtje in de rug. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1781, ten opzichte van bijna 1,1900 begin vorige week.

Naast de stroom aan bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor de afgegeven woningbouw en bouwvergunningen in de VS in juni.

Bedrijfsnieuws

Arcadis en Fugro zijn door de gemeente Amsterdam geselecteerd als één van de drie partijen die zich de komende jaren bezighoudt met het herstel van bruggen en kademuren in het centrum van de stad voor naar schatting 30 miljoen euro per samenwerkingspartner.

Pharming tekende een exclusieve licentieovereenkomst met NewBridge Pharmaceuticals voor de distributie van Ruconest in het Midden-Oosten en Noord-Afrika voor de behandeling van acuut erfelijk angio-oedeem.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor ASM International van 310,00 naar 330,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Verder wees handelaar Bert van der Pol op een rapport van Morgan Stanley. De Amerikaanse bank is begonnen met het volgen van Vopak met een Gelijkgewogen advies met een koersdoel van 42,20 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor maandag 1,6 procent op 4.258,49 punten, terwijl de Dow Jones-index zelfs 2,1 procent inleverde op 33.962,04 punten. Techbeurs Nasdaq daalde met 1,1 procent tot 14.274,98 punten.