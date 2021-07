Voormalige BP-topman brengt SPAC naar Amsterdamse beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Energy Transition Partners heeft via een zogeheten Special Purpose Acquisition Company, ofwel SPAC, een notering aangevraagd op de Amsterdamse beurs. Dit maakte Energy Transition vrijdagochtend bekend. Energy Transition is gestart met het aanbieden van 17,5 miljoen units tegen een prijs van 10,00 euro per unit, waarmee de SPAC 175 miljoen euro wil ophalen. Elke unit bestaat uit één aandeel en uit een derde van een inwisselbare warrant in het bedrijf. De SPAC werd opgericht door onder meer voormalige BP-topman Tony Hayward, de Britse zakenman Alex Beard en Tom Daniel. Beard zal zich inschrijven op 1 miljoen units voor een bedrag van 10 miljoen euro. Rond 19 juli moeten de aandelen verhandelbaar zijn op Euronext Amsterdam. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

