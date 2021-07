Beursblik: Shell hervat spoedig inkoop eigen aandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell zal spoedig weer starten met het inkopen van eigen aandelen. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING, nadat Shell voorbeurs meldde dat het voortaan 20 tot 30 procent van de operationele vrije kasstroom wil laten terugvloeien naar aandeelhouders. Mulder rekent op een inkoopbedrag van 1 tot 1,2 miljard dollar per kwartaal in de tweede helft van dit jaar. En dit bedrag zal later stijgen, vermoedt hij. Shell zal daarnaast blijven vasthouden aan het verhogen van het dividend met 4 procent per jaar, verwacht Mulder. "Hoewel beleggers vermoedelijk enthousiast zullen reageren op deze hogere teruggave, denken we dat het verstandig is om voorzichtig te zijn met de cash, gezien de onvoorspelbare olieprijzen en de ambities van het bedrijf om versneld CO2 neutraal te zijn in 2050." ING heeft een Houden advies op Shell met een koersdoel van 16,50 euro. Het aandeel steeg woensdag 2,8 procent naar 17,64 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

