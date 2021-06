GSK presenteert nieuwe groeidoelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse farmaceut GSK heeft voor de komende tien jaar zijn doelstellingen geformuleerd waarin het streeft naar groei van zowel omzet als winstgevendheid. Dit meldde het bedrijf woensdag ter gelegenheid van zijn beleggersdag. GSK mikt voor de jaren 2021 tot 2026 op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van meer dan 5 procent. Voor het aangepast operationeel resultaat ligt de lat op een groei van meer dan 10 procent, zonder rekening te houden met de effecten van COVID-19. In 2026 ambieert het bedrijf een operationele kasstroom te genereren van meer dan 10 miljard pond en in 2031 moet de omzet exclusief wisselkoerseffecten boven de 33 miljard Britse pond liggen. Medio 2022 zal GSK afscheid nemen van zijn consumententak. Hierdoor zal de schuldratio van het resterende GSK minder dan 2 zijn. Het gezamenlijke dividend van GSK en New Consumer Healthcare wordt in 2022 verwacht 0,55 pond per aandeel te bedragen. Vanaf 2023 maakt het nieuwe GSK een begin met een progressief dividendbeleid dat start op 0,45 pond per aandeel. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

