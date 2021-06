Fed wil economie zo lang mogelijk ondersteunen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve ziet dat het herstel van de economie zich doorzet, maar de centrale bank wil de Amerikaanse economie zo lang mogelijk blijven ondersteunen totdat het herstel volledig achter de rug is. Dit zei voorzitter Jerome Powell van de centrale bank maandagavond. Powell verwacht dat de banengroei zich zal doorzetten in de komende maanden en dat de inflatiedruk zal afnemen. "De economie laat een duurzaam herstel zien", aldus Powell in een getuigenis, wijzend op de vooruitgang in het vaccinatieprogramma en de aanhoudende steunmaatregelen die zijn genomen door het Congres en de Fed. Hoewel de economische output dit jaar in het hoogste tempo in tien jaar zal groeien, is het herstel op de arbeidsmarkt oneven geweest, zo stelt Powell. "In de komende maanden zal de banengroei evenwel toenemen nu het vaccinatieprogramma verder op stoom komt." De voorzitter van de Fed waarschuwde wel dat de coronacrisis nog steeds een risico blijft voor de economie, omdat er nieuwe varianten van het virus opduiken en omdat het tempo waarin wordt gevaccineerd wat vertraagt. "Een aanhoudende vooruitgang in het vaccinatieprogramma zal een normalisering in de hand helpen", aldus Powell. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

