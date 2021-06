DoorDash slaat handen ineen met Albertsons voor boodschappenbezorging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash is een samenwerking aangegaan met Albertsons Alliance voor het bezorgen van boodschappen. Dit maakte de Amerikaanse maaltijdbezorger maandag bekend, zonder financiële details te noemen. Consumenten kunnen nu via het platform van DoorDash boodschappen bestellen in de tweeduizend winkels van Albertsons, waaronder Safeway, Vons en Jewel-Osco. Het aanbod, bestaande uit meer dan 40.000 producten, is beschikbaar voor leden met een DashPass-abonnement. Het aandeel DoorDash steeg maandag met 4,2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

