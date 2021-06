Philips vervangt ademhalingsapparaten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips gaat verkochte ademhalinsondersteunende apparaten die niet veilig zijn voor patiënten aanpassen en neemt daarvoor een aanvullende last van 250 miljoen euro. Dit maakte het Amsterdamse bedrijf maandag voorbeurs bekend. Bij de eerstekwartaalcijfers werd al een last genomen van 250 miljoen euro, zodat de kosten van de terugroepactie nu op een half miljard euro worden geschat. Philips verwacht dat de tegenvaller wordt opgevangen door sterke prestaties bij de andere divisies en handhaafde daarom de op 26 april afgegeven outlook. Philips rekent op een vergelijkbare omzetgroei van laag enkelcijferig tot circa 5 procent. Daarnaast mikt Philips op een stijging van de aangepaste EBITA-marge met 60 tot 80 basispunten. Het probleem doet zich voor in het polyurethaan- of PUR-schuim dat is gebruikt om het geluid te dempen. De meeste getroffen apparaten behoren tot de DreamStation-productgroep, die de ademhaling ondersteunen bij slaapapneu. Ook sommige mechanische beademingsapparaten hebben dit probleem. Philips geeft nieuwe instructies voor het gebruik van de betreffende apparaten en gaat deze zo snel mogelijk vervangen. Het bedrijf heeft vergunningen van toezichthouders aangevraagd voor de vervanging van het schuim door een nieuw materiaal. Philips voert ook de productie op van een nieuwe generatie DreamStation-apparaten die in de VS en sommige Europese landen verkrijgbaar is. Philips heeft miljoenen apparaten verkocht met dit schuim, dat kan uiteenvallen tot deeltjes die de gebruikers kunnen inademen en bepaalde gasvormige chemicaliën kan uitstoten. Dit kan leiden tot hoofdpijn en irritatie en kan mogelijk giftig of kankerverwekkend zijn. Patiënten die een ander apparaat kunnen gebruiken, wordt geadviseerd dit te doen. Voor patiënten aan mechanische beademingsapparaten die daar niet van af kunnen worden gehaald zonder levensgevaar, kan het behandelende team besluiten dat het beter is om het apparaat te blijven gebruiken. Er zijn nog geen doden gevallen door het onveilige schuim in het product, stelde Philips. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

