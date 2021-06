Europese beurzen licht lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht lager in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers op donderdag. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dag rond het middaguur een verlies van 0,2 procent op 453,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 15.591,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde onveranderd met een stand van 6.549,44 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 0,5 procent naar 7.061,80 punten. Naast de Amerikaanse inflatiedata voor mei is de markt ook geïnteresseerd in de nieuwe ramingen van de Europese Centrale Bank voor de inflatie en de economische groei, die ook donderdag worden gepubliceerd. In China stegen de producentenprijzen in mei naar recordhoogte, terwijl de consumentenprijzen over dezelfde maand stegen, maar minder dan verwacht. In Duitsland liep de export in april nog licht op, maar daalde import met 1,7 procent. Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de groothandelsvoorraden over april en de wekelijkse olievoorraden op het programma. Olie noteerde woensdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 70,27 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 72,47 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2190. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2184 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2174 op de borden.



Bedrijfsnieuws Inditex heeft in het eerste kwartaal van 2021 duidelijk een herstel doorgemaakt. De koers van het aandeel noteerde een daling van 2,0 procent. Heidelberger Druckmachinen is positief gestemd over het lopende boekjaar 2021/2022, dat eindigt op 31 maart volgend jaar, en de jaren erna en heeft voor volgend jaar zijn break-even-grens verlaagd. De koers van het aandeel noteerde 12,3 procent lager. De Spaanse bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) is met vakbonden overeengekomen dat er 2.935 banen zullen verdwijnen, lager dan de 3.798 ontslagen die de Spaanse bank eerder had aangekondigd. De koers van het aandeel noteerde 1,7 procent lager. Op de belangrijkste beursvloeren in Europa heerste een afwachtende stemming, die in de koersveranderingen duidelijk zichtbaar waren. In Frankfurt viel alleen de koersdaling van 2 procent voor het aandeel Deutsche Bank op. In Parijs liep de koers van het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield met 6,6 procent op. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500-index sloot dinsdag vrijwel ongewijzigd op 4.227,26 punten. Technologiebeurs Nasdaq eindigde 0,3 procent hoger op 13.924,91 en de Dow Jones-index leverde 0,1 procent in. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

