Coucke verkoopt aandelen Fagron

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Alychlo, dat in handen is van de Belgische miljardair Marc Coucke, heeft 3,6 miljoen aandelen Fagron in de verkoop gedaan. Dit liet een betrokken bank weten. De aandelen worden via een private plaatsing verkocht voor 18,00 tot 18,20 euro, zo is de bedoeling. Indien de verkoop met succes wordt afgerond, dan halveert het belang van Alychlo tot circa 5 procent. Het aandeel Fagron sloot woensdag 0,7 procent lager op 18,99 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

