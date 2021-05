Musk geeft bitcoin zetje in de rug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft zich weer op Twitter geroerd met tweets over de cryptomarkt. Allereerst tweette Musk maandagavond laat dat hij met 'miners' van bitcoin heeft gesproken over het publiceren van cijfers over het gebruik van hernieuwbare energie. Dit deed Musk tijdens een meeting die werd geleid door CEO Michael Saylor van MicroStrategy. Volgens een tweet van Saylor waren de bestuurders van Argo Blockchain, Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain, Hive Blockchain en Galaxy Digital Holdings tijdens de bijeenkomst present. Circa twee weken eerder uitte Musk nog kritiek op bitcoin vanwege het hoge energieverbruik, dat vaak ook nog eens geen 'schone' energie is. Dit zorgde toen voor een val van bitcoin en andere cryptomunten. Verder meldde Musk op Twitter dat hij op zoek is naar ontwikkelaars van de Dogecoin. Hij riep mensen met ideeën op die te plaatsen op GitHub of Reddit. Dinsdag steeg bitcoin met ruim 9 procent naar 38.380 dollar en dogecoin zelfs met 11 procent naar 0,3481 dollar, aldus data van Coinmarketcap. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

