Fastned bouwt samen met Tesla snellaadstation in Oxford

(ABM FN-Dow Jones) Fastned is een samenwerking aangegaan met de gemeente Oxford, Pivot Power, Tesla en Wenea om een snellaadstation te bouwen en te exploiteren bij de Energy Superhub Oxford. Dit maakte de Nederlandse oplaadspecialist vrijdagochtend bekend. Het Fastned-station krijgt in totaal 14 snelladers en de Tesla Supercharger 12 stalls, waarmee het totaal aantal snelladers op deze locatie op 26 komt. Het wordt één van Europa's krachtigste oplaadlocaties voor elektrische voertuigen, met een vermogen tot 10 MW voor toekomstige uitbreiding, aldus Fastned. De hub is volgens het bedrijf de eerste van een aantal vergelijkbare locaties die door Pivot Power in het Verenigd Koninkrijk zijn gepland. De Energy Superhub zal eind 2021 de deuren openen. Bij het Fastned-snellaadstation kunnen in eerste instantie 10 elektrische voertuigen gelijktijdig opladen met snelheden tot 300 kW, waardoor elektrische rijders in 20 minuten tot wel 300 kilometer bereik kunnen opladen. Het aandeel Fastned sloot donderdag op 51,40 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

