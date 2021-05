Rode start op Wall Street in verschiet

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk lager van start.

Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 index 0,8 procent lager en die voor de Nasdaq zelfs 1,2 procent.

"Ontwikkelingen op het gebied van inflatie, het coronavirus en de angst voor een trager dan verwacht economisch herstel vanwege nieuwe maatregelen om de Indiase variant van het virus in te dammen, houden beleggers bezig", aldus analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote.

De beursagenda voor vandaag is mager gevuld. Einde van de middag staan de wekelijkse olievoorraden in de VS op de planning en vanavond volgen de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management verwacht dat de notulen niet voor veel beweging zullen zorgen. "Er worden weinig verrassingen verwacht", aldus Juvyns.

De communicatie van de Fed is volgens Juvyns vrij consistent geweest. Hij zal vooral kijken of er onenigheid onder de centrale bankiers is over het monetaire beleid.

De euro/dollar handelde woensdagmiddag op 1,2206. "De Amerikaanse dollar is opnieuw gedaald. Maar we verwachten nog steeds een gematigde stijging later in het jaar", aldus valuta-analist Georgette Boele van ABN AMRO.

Olie werd ruim 1,5 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Lowe's zag de omzet en winst in het eerste kwartaal hard stijgen, meer dan analisten ook hadden voorzien. Voor 2021 rekent de bouwmarkt op een operationele marge van 12 procent bij een omzet van 86 miljard dollar. Het aandeel opent vermoedelijk een procent lager.

Target behaalde een vergelijkbare omzetgroei van krap 23 procent en de winst per aandeel steeg met 643 procent. Ook voor het tweede kwartaal en de rest van dit jaar rekent de warenhuisketen op groei. De openingsindicatie voor Target is ruim 3 procent positief.

Slotstanden

De S&P500 index sloot dinsdag 0,9 procent lager op 4.127,83 punten. De Dow Jones index leverde 0,8 procent in tot 34.060,66 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent en sloot op 13.303,64 punten.