Update: Heineken overweegt overname Zuid-Afrikaanse Distell

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken overweegt om het Zuid-Afrikaanse Distell Group over te nemen. Dit bevestigde Heineken dinsdagochtend, nadat persbureau Bloomberg hierover schreef op basis van bronnen. Distell maakt cider, wijn en sterke drank, met bekende namen als Amarula, Hunter's en Nederburg. Omgerekend is het bedrijf op de beurs in Johannesburg momenteel bijna 2 miljard euro waard. De afgelopen jaren was het relatief stil op het overnamefront bij Heineken. Heineken benadrukte dinsdag dat er geen zekerheid is dat de gesprekken met Distell uiteindelijk tot een deal zullen leiden. Update: om reactie Heineken toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

