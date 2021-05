Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De beurzen op Wall Street noteerden vrijdag overtuigend hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 1,4 procent, de Nasdaq won 2,0 procent en de Dow Jones index ging 1,0 procent hoger.

"We zien een aardig herstel", aldus Kent Engelke van Capitol Securities Management, eraan toevoegend dat als de inflatie op jaarbasis 3 tot 4 procent bedraagt, dit positief zou moeten zijn voor 'Main Street'. "Het is misschien niet geweldig voor snelgroeiende techaandelen, maar het is geweldig voor bedrijven die dingen produceren", zei Engelke.

Eerder deze week gingen de mondiale beurzen nog gebukt onder de rentevrees, nadat de inflatie in de VS in april veel harder dan verwacht bleek gestegen. De Amerikaanse tienjaarsrente tikte vervolgens even de 1,70 procent aan maar was vrijdag teruggezakt tot 1,65 procent.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag veel aandacht voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de industriële productie, beide in de maand april.

De detailhandelsverkopen bleven op maandbasis stabiel, waar een stijging van 0,8 procent was voorspeld.

"Men hoopte op een sterk cijfer, maar we zien een situatie waar slecht nieuws goed nieuws is", gaf marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade als verklaring voor het feit dat de aandelenmarkten goed bleven liggen na het verschijnen van de data.

De gedachte is dat tegenvallende macrodata duiden op een minder overtuigend economisch herstel en dat centrale banken als de Federal Reserve daardoor langer de economie zullen stimuleren.

"Maar in het algemeen, nu economische data tekenen van zwakte laten zien en er wat barstjes komen in de aandelenmarkten, is voorzichtigheid geboden", waarschuwde Aslam ook.

De industriële productie in de VS nam vorige maand met 0,7 procent toe, wat een groeivertraging bleek ten opzichte van maart en ook onder de verwachting van analisten was. Verder daalde het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in mei.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,2137. Olie werd ruim 2 procent duurder en noteerde boven de 65 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Disney noteerde vrijdag 2,5 procent lager. Het Amerikaanse entertainmentconcern heeft in het afgelopen kwartaal minder nieuwe abonnees weten te verleiden met zijn streamingdienst dan verwacht.

DoorDash steeg liefst 21 procent. De Amerikaanse maaltijdbezorger heeft het afgelopen kwartaal een veel hogere omzet behaald, ondanks dat de coronamaatregelen werden versoepeld, en zag het verlies onder de streep dalen.

Coinbase Global heeft in het eerste kwartaal flink meer winst en omzet behaald, profiterend van de groeiende populariteit van cryptovaluta als bitcoin. Het aandeel daalde 2,3 procent.

Elon Musk zei vannacht op Twitter nog altijd sterk te geloven in crypto, maar niet als het 'minen' en betalen met de munt veel fossiele brandstof als energie vereist. Hij meldde ook dat hij met de ontwikkelaars van dogecoin bezig is om het transactiesysteem van de munt efficiënter te maken. "In potentie veelbelovend", aldus Musk. Dogecoin won vervolgens 41 procent op 0,56 dollar. Bitcoin steeg ruim 3 procent tot net onder 51.000 dollar.