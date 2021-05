Wolters Kluwer koopt Vanguard Software Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft overeenstemming bereikt over de overname van Vanguard Software voor 110 miljoen dollar. Dit maakte het Nederlandse databedrijf vrijdagmiddag bekend. De overnamesom wordt in contanten voldaan. Vanguard Software werd in 1995 opgericht en is een wereldwijde aanbieder van geïntegreerde bedrijfsoplossingen in de cloud en zal door Wolters Kluwer worden gebruikt voor zijn CCH Tagetik platform uit te breiden, met onder meer analyses en voorspellingen van de omzet en de aanvoerketen. In 2020 behaalde Vanguard Software een omzet van 7,2 miljoen dollar, vooral in Noord-Amerika. De autonome groei van de terugkerende omzet uit clouddiensten bedroeg afgelopen jaar 33 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

