Europese beurzen fors lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag rond het middaguur fors lager. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,3 procent tot 432,09 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,6 procent op 14.909,59 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,4 procent op 6.191,25 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 2,1 procent lager op 6.860,95 punten. Forse verliezen op Wall Street woensdag, na een onverwacht sterke stijging van de inflatie in de Verenigde Staten, vonden donderdag navolging op de Europese aandelenmarkten. "Niet alleen is inflatie slecht voor het reëel rendement in de portefeuille, het vergroot ook de onzekerheid over wat de volgende stappen van de Federal Reserve zullen zijn de komende maanden", zei marktanalist Matt Forester van Lockwood Advisors van BNY Mellon Pershing. "De grootste zorg is dat als gevolg van de stijgende inflatie, centrale banken hun beleid zullen gaan verkrappen", waarschuwde econoom Anna Stupnytska van Fidelity International. Ze denk echter dat de Amerikaanse inflatie volgend jaar zal afnemen en dat de Fed de rente pas laat in 2023 zal verhogen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag op 1,7020. De euro/dollar handelde op 1,2070. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2071 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2069 op de borden. Olie werd donderdag 2,4 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws



De grote oliebdrijven staan donderdag onder druk. Royal Dutch Shell, dat vandaag ex-dividend gaat, noteerde rond het middaguur 3,6 procent lager, BP verloor 3,5 procent, terwijl Total 2,7 procent daalde. De mijnbouwsector gaat gebukt onder zwakke ijzerertsprijzen. Rio tinto verloor 4,6 procent, Anglo American daalde 5,3 procent en BHP noteerde 4,5 procent lager. Telefonica steeg 1,2 procent. Het Spaanse telecomconcern boekte meer winst, hoewel de omzet daalde. Telefonica zei dat het verwacht te voldoen aan de prognoses voor 2021. Burberry daalde 8,3 procent. De luxeretailer zag de operationele winst in het afgleopen boekjaar meer dan verdubbelde, met name dankzij goede verkopen in China en de VS. Voor het lopende boekjaar voorziet Burberry weer omzetgroei. Daarbij rekent het modehuis ook op tijdelijke druk op de marge. Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,3 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 2,1 procent lager op 4.063,04 punten. De Dow Jones index eindigde 2,0 procent in het rood op 33.587,66 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 2,7 procent tot 13.031,68 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.