Beursblik: ambitieuze omzetdoelstellingen Beter Bed

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed is met zeer ambitieuze omzetdoelstellingen naar buiten gekomen. Dit stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam woensdag. De nieuwe doelstellingen luiden onder meer een verdubbeling van de activiteiten in de komende vijf jaar, de online verkopen versnellen naar ten minste 25 procent van de groepsomzet en een EBITDA-marge van 16 tot 19 procent. Vooral wat betreft de voorziene omzetgroei zijn de doelstellingen volgens De Boer "zeer ambitieus". De analist is zelf wat terughoudender over de omzetgroei op korte termijn, aangezien hij verwacht dat de markt wat zal vertragen na de coronacrisis. De margedoelstelling van Beter Bed noemde De Boer in lijn met de verwachtingen. Degroof mikt op een marge van 16,7 procent in 2023. Ook moet op termijn het dividend weer worden hervat, als de financiële condities weer stabiel zijn, waaronder een solvabiliteit van ten minste 30 procent en een schuldratio van minder dan 2. Dan wil het beddenbedrijf minimaal 50 procent van de nettowinst uitkeren. De boodschap dat Beter Bed op termijn weer dividend wil uitkeren, is volgens De Boer geen verrassing, hoewel de analist mikte op een payoutratio van 30 procent. Degroof Petercam heeft het advies en koersdoel voor Beter Bed onder herziening. Eerder hanteerde Degroof nog een Houden advies op het aandeel. Het aandeel Beter Bed steeg woensdagochtend met 12,7 procent tot 5,77 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

