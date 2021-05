Top DeGiro vertrekt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DeGiro

(ABM FN-Dow Jones) De top van de Nederlandse broker DeGiro vertrekt. Dit blijkt uit een Duits persbericht van Flatex, dat DeGiro overnam. CEO Esmond Berkhout en risk manager Peter Verberne zullen DeGiro verlaten, "in onderling overleg", aldus het persbericht. Muhamad Chahrour, de CFO van Flatex, wordt de nieuwe CEO van DeGiro. Hij wordt bijgestaan door IT-directeur Stephan Simmang en landenmanager Frans Kuijlaars. De versimpelde organisatie zal tot lagere kosten leiden, is de verwachting van Flatex. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

