Nedap wil Peter van Bommel als commissaris

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap is van plan om Peter van Bommel voor te dragen als lid van de raad van commissarissen. Dit meldde het bedrijf uit Groenlo dinsdag nabeurs. Van Bommel is de voormalig financieel directeur van ASM International. De benoeming moet op 24 juni aanstaande tijdens de buitengewone algemene vergadering worden bekrachtigd. De huidige voorzitter van de RvC Gerrit Kolff treedt in 2022 af, waarna Van Bommel hem zal opvolgen als voorzitter, aldus Nedap. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

