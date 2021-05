Victoria's Secret wordt zelfstandig bedrijf Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Lingeriemerk Victoria's Secret wordt een zelfstandig bedrijf. Dit maakte moederbedrijf L. Brands dinsdag bekend. L. Brands gaat zelf verder met het snelgroeiende Bath & Body Works, dat een aparte beursnotering krijgt. Victoria's Secret wordt aan bestaande aandeelhouders verkocht, nadat eerder dit jaar geen akkoord kon worden bereikt over een verkoop van een meerderheidsbelang aan Sycamore Partners. Na de spin-off, die L. Brands in augustus denkt af te ronden, krijgt ook Victoria's Secret een eigen beursnotering. L. Brands kwam dinsdag tevens met een positieve winstwaarschuwing. In het eerste kwartaal is de aangepaste winst vermoedelijk uitgekomen rond 1,25 dollar, waar het bedrijf eerder rekenden op 0,85 tot 1,00 dollar. De omzet is vermoedelijk gestegen naar 3,02 miljard dollar, aldus L. Brands. Daarvan was iets meer dan de helft afkomstig van Victoria's Secret. In het eerste kwartaal een jaar geleden draaide het bedrijf nog een verlies van bijna 297 miljoen dollar bij een omzet van 1,65 miljard dollar. De definitieve cijfers over het eerste kwartaal verschijnen op 19 mei. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.