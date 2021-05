Tesla stopt opkopen stukken grond in Shanghai - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla is niet langer van plan stukken grond op te kopen in Shanghai om de productiecapaciteit in China uit te breiden. Dit schreef persbureau Reuters dinsdagochtend op basis van bronnen. Tesla zou hiertoe hebben besloten na oplopende spanningen tussen de VS en China. Het importeren van Chinese elektrische auto's gaat nog steeds gepaard met een importheffing van 25 procent, hetgeen nog bovenop andere heffingen komt die door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump werden ingevoerd. Tesla zou nu de productie in China willen beperken, zo stelden twee van de vier bronnen tegenover Reuters. Tesla zou eerder nog van plan zijn om de export van zijn in China gemaakte Model 3 naar meer markten uit te rollen, waaronder de VS, aldus Reuters. Momenteel gaan de Model 3's uit China naar Europa, waar het een fabriek bouwt in Duitsland. In Shanghai zou Tesla 500.000 auto's per jaar kunnen maken. In maart zou Tesla zich hebben teruggetrokken uit een bieding voor een stuk land tegenover de fabriek van Tesla in Shanghai. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

